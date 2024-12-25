Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Aralık 2024 21:54
Önlisans kpss tercihler ne zaman

?1 Eylül 2024'te girdiğimiz kpss önlisans sinavinin tercihleri ne zaman? 19-26 Aralık'ta kpss tercih/2 diye bir tercih var şuan. Yarın son gün. O tercih 1 Eylüldeki Önlisans kpssnin tercihi mi. Yoksa bizimki henüz başlamadı mi?

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