kapı bekçiliğinden daire başkanlığına

hikaye şöyle: arkadaşlar adam mühendislik okumuş adam kpssye girmiş adam mühendis grubunun içinden yüksek puan alıp kuruma atanmış yine aynı adam işletmenin tüm kahrını çekiyor.

diğer bir amca rahmetli erbakan döneminde kuruma sızmış aynı fetö gibi sonra sınavsız olarak yalan dolan lise mezunu bekçi olmuş. sonra silah bırakmak için dümenden psikiyatrik rapor almış bu amca şimdi daire başkanı olmuş kurumda. adamın herşeyi dümen ve hırsızlık.

vay be 15 senesi dolan mühendis arkadaş halen onun (kapı bekçisinin) salaklık ve cahilliklerine katlanmak zorunda.

bu hırsız ve arsız herif mühendis kardeşimizden daha çok para alıyormuş.

Bu hırsız arsız ve imam hatip mezunu eşekler yüzünden daha doğrusu kan emici parazitler yüzünden kurumlarda kimsenin yüzü gülmez olmuş.

makam odasında bu yalancı herif, arkayada elif filan yazan arapça ne yazdığını bilmedikleri tabelalar filan koyarlar.

tabiki bunlar imam hatipli ama ne hatipler ne imam bey namaz ve öküz oluyorlar genelde.