KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


26 Aralık 2024 00:06
GİB - Gelir Uzmanı Yrd ve Devlet Gelir Uzmanı Yrd İlanı Geldi!

Devlet gelir uzman yardımcısı ve gelir uzmanı yardımcısı alım ilanı geldi.

DGUY - 30 kişi alınacak

GUY - 820 kişi alınacak.

Bekleyenlere ve başvuracaklara hayırlı olsun şimdiden.

Başvurular 14 şubat'ta


meraboy
Aday Memur
26 Aralık 2024 00:07

Link koymayı unutmuşum,

https://kamuilan.sbb.gov.tr/ilanDetay.aspx?kod=dax%2fhzgH%2buEGQMHKndb0PVUE1G%2fEvLXEaxG%2fvfnxiZtWUD96iMfm9VjupX7krM6q%2fSNI7f0C1RcNoyFTn3Czx9kqRWfXIhD7FI7yXLPX%2bu2gc3xNW%2byKucU%2fZGTPtVp%2b

https://kamuilan.sbb.gov.tr/ilanDetay.aspx?kod=4%2byOSXmZ3sKqvUNtqjOGZv9kPhHyXjM%2f48RK8dLJV4wyFNT6O3EHJFtbz7Rgg3P3dzQvOjZAr%2f5ywCZ9Wpzx%2fwpUpUeSJgdRTAzEqHgfpcN0lZYW%2bdeROYyXrIUKibL7

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