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Editörler : supporters.


26 Aralık 2024 00:22
Araştırma Görevlisi Yurtdışı Doktora

İyi günler,

Merak ettiğim bir konu vardı. Halihazırda yurtdışında bir doktora programına kayıtlı olan birinin yurtiçindeki araştırma görevlisi kadrolarına başvurması mümkün mü? Şartlardan biri olan doktora yapıyor olmayı yerine getirmiş olur mu?

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