Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Aralık 2024 00:31
2025 Yılında Kullanılacak Açıktan Atama İzinleri Ne Zaman Açıklanacak ?

2022 de 28 Ocakta, 2023 te 8 Mart ta, 2024 te çok gecikmeli 2 Mayıs ta açıklanmış. 2025 te ne zaman açıklanır acaba ?

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