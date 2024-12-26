KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Aralık 2024 00:36
Büro önlisans 1400 sıralama ile atanma şansım var mı?

branş bazı sıralamam 1400 79 puan aldım atanma şansım varımdır sizce


Tarikozann
Aday Memur
26 Aralık 2024 00:42

Merkezi atama ile zor ama sizin bölümden sürekli açıktan alımlar yapılıyor ihtimalin var bence

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