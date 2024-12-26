Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Aralık 2024 08:18
Ek Ders Haczi

Bazı problemlerden dolayı bir bankaya olan 300.000 civarında kredi taksitini ödeyemeyeceğim bu süreç içersin de ek derse hepsine haciz konur mu. Diğer bankalarda kartlara borcum var az miktarda bunlar kapanır mı. Bu konuda bilgisi olan paylaşabilir mi.


bahçesaray
Memur
26 Aralık 2024 08:52

İcra kararı önemli, bütün gelirlerden mi demiş yoksa sadece maaştan mı diğer kartlar kapanmaz

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