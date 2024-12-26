Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


26 Aralık 2024 09:06
Cuma günü memurlarla ilgili değişiklikler torba yasa belli oluyor gelir mi naklen atama?

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haydargökhan
Şef
26 Aralık 2024 11:26

Naklen atama gelir mi derken ? Nakil ile atamalar kapalı şu an. Açılmasını mı soruyorsunuz ?

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