Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Aralık 2024 10:29
kurum içi yer değişikliği

merhaba üniversite hastanesinde çalışmaktayım. bulunduğum yerden memnun değilim sözlü bir şekilde müdüre ilettim ancak herhangi bir sonuç alamadım dilekçe yazıp versem veya dilekçe hariç herhangi bir şey yapabilir miyim bulunduğum yerde artık dayanamıyorum

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