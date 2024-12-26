Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Kapalı
26 Aralık 2024 11:08
3+1 personel Hastanede Müdür yardımcısı olabilir mi?

Sözleşme içerisinde sözleşme olurmu 663 khk yöneticilik için teşekkürler.


KanunNamına34
Aday Memur
26 Aralık 2024 11:48

Olamaz asli görevler sözleşmeli eli ile yürütülemez , orta belden seçtikleri yetmiyormuş gibi


berkehan81
Şube Müdürü
26 Aralık 2024 11:54

Olabilirsin eğer herhangi bir alandan 4 yıllık lisans mezunuysan eğer yönetici olmasada olur 3 yil iş teecruben varsa olabilir il sağlık müdürü seninle sözleşme imzalarsa sozlesmeli idari mali işler muduru sağlık bakım müdürü hastane mudur yardimcisi ve sozlesmeli uzman olabilirdin gorevde yuksekselme sınavına girmeden yani sınavsız olarak sözleşme imzalarsin

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