Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Aralık 2024 11:45
4 aydır Müdür yardımcısıyım haziranda tayin

Merhaba hocalarım 4 aydır idarecilik yapıyorum kadrolu. Haziranda öğretmen olarak il içi tayin yapabilir miyim ? Her il içinde bu hakkım oluyor mu?

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