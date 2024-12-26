Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Aralık 2024 12:28
Kaymakamlık olur'u ile görev yaptığım büro değişti

kaymakamlık oluru ile bürom değişti ama yaklaşık 7 ay oldu sistemde hala eski bürom gözüküyor bu işleyiş nasıldır nedir bilgisi olan var mı?


holhon66
Aday Memur
26 Aralık 2024 13:54
Bilen kimse yok mudur ?
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