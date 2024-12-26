Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


26 Aralık 2024 12:28
Araştırma görevlisi istifa sonrası kuruma geri dönebilir mi?

33a araştırma görevlisiyim ve istifa etmek zorunda kalmıştım. EĞer idare uygun görürse kuruma yeniden geri dönebilir miyim? memurlara verilen bir hak olduğunu biliyorum. Bu konudaki güncel karar nedir?

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