Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Aralık 2024 12:56
8 yılda bir kademe ilerlemesi

cezası olmayan memura 8 yılda bir verilen kademe, 16 yılı doldurunca da verilir mi ??


Abdullah6556
Aday Memur
26 Aralık 2024 13:09
Bu konu ne anlama geliyor. Bende merak ettim
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