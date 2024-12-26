Mühendis-Uzman Kavgasını Bitirecek Formül

Arkadaşlar merhaba,

Yazım biraz uzun olacak ama sabırla okumanızı temenni ediyorum.

Bildiğiniz gibi kamuda geçen yıllar içinde her mesleğe (hakim-savcı, doktor, öğretmen vb.) ayrı ayrı iyileştirme yapıldığı için ve üstüne de seyyanen zamlarla en alt seviye memurların maaşı çok daha fazla iyileştirildiği için en çok mağdur olan iki kesim var. Bunlar, mühendisler ve kariyer uzmanlar. Ancak en son örnekte de görüldüğü gibi ne zaman bunlardan birine iyileştirme yapılacak olsa diğeri (haklı olarak) kapsama dahil olmak istediği için süreci sabote ediyor. Oysa iki grubun da çıkarına olacak, hem liyakat hem adalet hem de kamu verimliliğini önceleyen bir çözüm mümkün.

Hem uzmanların hem de mühendislerin nitelikleri birçok kişiden yüksek. Bu nitelikleri somut verilerle ölçmek her zaman mümkün olmasa da en azından halihazırda ölçülen bir veri üzerinden iyileştirme talep etmek gerekir. Bu da YABANCI DİL TAZMİNATI?dır.

Bildiğiniz gibi 399 sayılı KHK?ya tabii KİT?lerde çalışan memurlara yabancı dil bilgisi seviyeleri A (90-100) olanlara temel ücretlerinin % 10'u, B (80-89) olanlara % 5'i ve C (70-79) olanlara % 2'si oranında bilinen her yabancı dil için tazminat ödeniyor.

Ancak 657?ye tabii çalışanlara geldiğimizde durum çok daha farklı, absürt ve komik:

96 - 100 PUAN : 1200 gösterge ~ 1089 TL

90 - 95 PUAN : 900 gösterge ~ 817 TL

80 - 89 PUAN : 600 gösterge ~ 545 TL

70 - 79 PUAN : 300 gösterge ~ 272 TL

Üstelik bu rakamlar için kurumun ilgili personelin yabancı dilinden faydalandığını belirtmesi gerekiyor. (örneğin, hakim ve savcılarda bu şart aranmıyor!)

Bugün devletin itibarını zedeleyen bu rakamları kime söyleseniz gülüyor. Düşünün ki A seviyeyi bile ikiye bölüp 96 ve üzeri puan için ayrı bir kategori belirlenmişken 96-100 puan almış nitelikli bir memura verilen tazminat abesle iştigal. Örneğin bir insan dil seviyesini bir kademe daha artırmak için e-yds?ye girse, kazancındaki artış yaklaşık 1000 lira olan sınav ücretini dahi aylarca telafi edemiyor.

(Devam edecek...)