Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Aralık 2024 13:10
Mühendis-Uzman Kavgasını Bitirecek Formül

Arkadaşlar merhaba,

Yazım biraz uzun olacak ama sabırla okumanızı temenni ediyorum.

Bildiğiniz gibi kamuda geçen yıllar içinde her mesleğe (hakim-savcı, doktor, öğretmen vb.) ayrı ayrı iyileştirme yapıldığı için ve üstüne de seyyanen zamlarla en alt seviye memurların maaşı çok daha fazla iyileştirildiği için en çok mağdur olan iki kesim var. Bunlar, mühendisler ve kariyer uzmanlar. Ancak en son örnekte de görüldüğü gibi ne zaman bunlardan birine iyileştirme yapılacak olsa diğeri (haklı olarak) kapsama dahil olmak istediği için süreci sabote ediyor. Oysa iki grubun da çıkarına olacak, hem liyakat hem adalet hem de kamu verimliliğini önceleyen bir çözüm mümkün.

Hem uzmanların hem de mühendislerin nitelikleri birçok kişiden yüksek. Bu nitelikleri somut verilerle ölçmek her zaman mümkün olmasa da en azından halihazırda ölçülen bir veri üzerinden iyileştirme talep etmek gerekir. Bu da YABANCI DİL TAZMİNATI?dır.

Bildiğiniz gibi 399 sayılı KHK?ya tabii KİT?lerde çalışan memurlara yabancı dil bilgisi seviyeleri A (90-100) olanlara temel ücretlerinin % 10'u, B (80-89) olanlara % 5'i ve C (70-79) olanlara % 2'si oranında bilinen her yabancı dil için tazminat ödeniyor.

Ancak 657?ye tabii çalışanlara geldiğimizde durum çok daha farklı, absürt ve komik:

96 - 100 PUAN : 1200 gösterge ~ 1089 TL

90 - 95 PUAN : 900 gösterge ~ 817 TL

80 - 89 PUAN : 600 gösterge ~ 545 TL

70 - 79 PUAN : 300 gösterge ~ 272 TL

Üstelik bu rakamlar için kurumun ilgili personelin yabancı dilinden faydalandığını belirtmesi gerekiyor. (örneğin, hakim ve savcılarda bu şart aranmıyor!)

Bugün devletin itibarını zedeleyen bu rakamları kime söyleseniz gülüyor. Düşünün ki A seviyeyi bile ikiye bölüp 96 ve üzeri puan için ayrı bir kategori belirlenmişken 96-100 puan almış nitelikli bir memura verilen tazminat abesle iştigal. Örneğin bir insan dil seviyesini bir kademe daha artırmak için e-yds?ye girse, kazancındaki artış yaklaşık 1000 lira olan sınav ücretini dahi aylarca telafi edemiyor.

(Devam edecek...)


liyakatveadalet
26 Aralık 2024 13:11

Gerek mühendisler gerek kariyer uzmanları olarak bizler devletin en kritik işlerini yürüten, ulusal-uluslararası platformlarda devleti temsil görevlerini ifa eden, milyonlarca hatta milyarlarca dolarlık projeleri yürüten en nitelikli insanları olarak yabancı dil bilmemiz gerekiyor. Bilmiyorsak öğrenmemiz gerekiyor. Biliyorsak daha da geliştirmemiz gerekiyor. Bizim dil bilgimiz diğer tüm meslek gruplarından çok daha kritik!

Bu doğrultuda, dil tazminatı gösterge rakamlarının mühendisler ve uzmanlar için en az 20 katına çıkmasını talep etmemiz bile hem kamuoyu hem karar vericiler hem diğer meslektaşlarımız ve hatta özel sektör çalışanları tarafından gayet makul görülecektir.

Bunun devlet açısından faydaları memur açısından faydalarının bile üzerindedir:

- Daha iyi yabancı dil bilen memurlar sayesinde kamunun en kritik uluslararası projeleri ve operasyonlarında başarım seviyesi artacak.

- Nitelikli memurların daha iyi maaşlar için özel sektöre geçişi azalacak.

- Bu sayede nitelik önem kazanacak ve dolayısıyla kamuda liyakatli olanın daha çok kazanacağı bir düzen kurulacak.

- Bu sayede devletin memuru, ?Devlete kapağı attım? diye düşünmeyip sürekli kendini geliştirecek, yabancı dilini ilerletmek ve yeni yabancı diller öğrenmek durumunda olacak.

- Kamuoyundaki ?Devlet memuru vasıfsızdır. Özel sektörde o parayı ona kimse vermez? diye düşünenlere rahatlıkla ?Bu kadar iyi yabancı dil biliyorsan; gel, sen de al bu maaşı.? diye cevap verilebilecek.

- Bütün ülkedeki ?Çalışıp niteliklerimi geliştirirsem karşılığını alırım? algısı yeniden tesis edilecek.

- Devletin ve kamu istihdam rejiminin itibarı artacak.

Faydalara daha çok örnekler verilebilir. İnanıyorum ki bu kadar fayda hem karar alıcıları hem tüm siyasi partilerden temsilcileri hem de kamuoyunu kolaylıkla ikna edecektir. Bize düşen, sendikalarımız, derneklerimiz, platformlarımız aracılığıyla bu talebin sesini yükseltmektir. Hepimiz etkileşimde olduğumuz mesleki örgütlerimize bu talebi iletelim. Gerekirse memurlar.net, Twitter/X ve benzeri basın-yayın-sosyal medya yoluyla da kamuoyu oluşturalım.

Okuduğunuz için hepinize teşekkürler. Saygılarımla?


liyakatveadalet
26 Aralık 2024 13:13

Başka bir yere yazıp kopyaladığım için kesme işareti ve tırnaklar soru işareti olarak görünmüş. Kusura bakmayın.


ExpertE
Genel Müdür
26 Aralık 2024 13:27

20 katına çıksın B için 10 bin alıcam ogretmenlerin ek ders parası kadar ufak şeyler peşinde koşmayn


liyakatveadalet
26 Aralık 2024 13:31

En az 20 kat dedim. Katsayılar tamamen baştan belirlenebilir. Makul bir seviyeye getirilebilir. Buradaki ana fikir "Biz para istiyoruz!" demek yerine nesnel kriterlerle ikna edici ve uzlaştırıcı bir yaklaşım kurabilmek!

ExpertE, 1 saat önce

20 katına çıksın B için 10 bin alıcam ogretmenlerin ek ders parası kadar ufak şeyler peşinde koşmayn


memur06adayadayi
Şef
26 Aralık 2024 13:35

Mesele kamudaki mühendislerin şartlarının iyileştirilmesi. Diğer meslek gruplarında yaptılar çünkü.


ExpertE
Genel Müdür
26 Aralık 2024 13:40

50 yaşındaki uzman/müf veya mühndis şu saatten sonra oturup yabancı dil mi kasacak 5-10 bin için? Ayrıca uluslararası departmanlarında çalışıp her gün yüz göz olan veya iç başka işlerde çok çok iyi personel var fakat yabancı dile ihtiyacı sıfıra yakın. Ki kariyer meslekler girişte ve uzmanlık yeterlilikte bunu zaten 2 kez belgeliyor mühendislerde bu dahi yok. Kimseyle kavgamız yok bizim, ya hep ya hiç mantığına sözümüz. Doktorlara hakimlere sesleri çıksaydı hepsi zammını kaç kere hem de alıp geçti. A grubuyuz ya B'den mühendisi hadi geç avukatlarla vekalet ücretinden geçiliyoruz öğretmenlerle ek dersler onlar bunlar en uzağımızdaki adamla aramdaki fark 5-10 olacaksa onca çabayı vermeseydim, girişte yeterlilikte mahvolmasaydım keza çalışırken de başımı kaşıyacak vaktim olsaydı. Şuan raporluyum ve evde 4 ayrı ilaç içerek doktora tezime bakmaya çalışıyorum arada işten gelen raporlara görüş yazıp mail atıyorum reva mı bu yani?

liyakatveadalet, 1 saat önce

En az 20 kat dedim. Katsayılar tamamen baştan belirlenebilir. Makul bir seviyeye getirilebilir. Buradaki ana fikir "Biz para istiyoruz!" demek yerine nesnel kriterlerle ikna edici ve uzlaştırıcı bir yaklaşım kurabilmek!


ExpertE
Genel Müdür
26 Aralık 2024 13:41

Baksaka adam otomatiğe bağlamış diğerlerin yapıldı diyor dinlemiyor, bu gibilerle uzlaşılabilir mi?


liyakatveadalet
26 Aralık 2024 13:55

Önerim diğer iyileştirme çalışmalarını rafa kaldırmak değil arkadaşlar. Yıllardır iyileştirme bekliyoruz belli ki olmadı olmayacak olmuyor ya da çok geç olacak. Biz para istiyoruz dediğinizde kimseyi ikna edemiyorsunuz. Doktorlar itibarını koruyor, öğretmenler deseniz "gelecek nesiller bize emanet" edebiyatıyla bir şekilde kamuoyu yaratıyor, hakim-savcı zaten halkın karşısında önünü ilikledikleri meslekler. Üstelik mühendislik, iibf vb bölümlerin kamuoyunun gözünde hiçbir itibarı kalmamış. 3 net matematik yapan mühendis oluyor algısı ortada. Biz niteliklerimizi yeniden ön plana çıkaralım kısa vadeli kolay bir kazanım elde edelim diyorum, anekdotlarla karşı çıkıyorsunuz. 50 yaşında adam dil mi çalışacakmış. O çalışmayacak diye pırıl pırıl boğaziçi - odtü mezunu mühendisler/iktisatçılar vb kamu hizmetinde eziyet çekip özel sektöre kaçmanın yolunu mu arasın. Kamu yararı bu mudur?


kerten.kele
Şef
26 Aralık 2024 13:59

başkalarının maaşı yükselmiş adalet hak yerini bulmuş.


liyakatveadalet
26 Aralık 2024 14:00

Yabancı dilinden faydalanılan mühendis/uzman gibi önemli unvanları haiz memuruna dil tazminatı diye 500 liralık harçlık veren devletin vatandaşı olmak bile gururuma dokunuyorken burada mühendisleri/uzmanları ikna edemiyorsam vay halimize.

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