Mühendis-Uzman Kavgasını Bitirecek Formül

Gerek mühendisler gerek kariyer uzmanları olarak bizler devletin en kritik işlerini yürüten, ulusal-uluslararası platformlarda devleti temsil görevlerini ifa eden, milyonlarca hatta milyarlarca dolarlık projeleri yürüten en nitelikli insanları olarak yabancı dil bilmemiz gerekiyor. Bilmiyorsak öğrenmemiz gerekiyor. Biliyorsak daha da geliştirmemiz gerekiyor. Bizim dil bilgimiz diğer tüm meslek gruplarından çok daha kritik!
Bu doğrultuda, dil tazminatı gösterge rakamlarının mühendisler ve uzmanlar için en az 20 katına çıkmasını talep etmemiz bile hem kamuoyu hem karar vericiler hem diğer meslektaşlarımız ve hatta özel sektör çalışanları tarafından gayet makul görülecektir.
Bunun devlet açısından faydaları memur açısından faydalarının bile üzerindedir:
- Daha iyi yabancı dil bilen memurlar sayesinde kamunun en kritik uluslararası projeleri ve operasyonlarında başarım seviyesi artacak.
- Nitelikli memurların daha iyi maaşlar için özel sektöre geçişi azalacak.
- Bu sayede nitelik önem kazanacak ve dolayısıyla kamuda liyakatli olanın daha çok kazanacağı bir düzen kurulacak.
- Bu sayede devletin memuru, ?Devlete kapağı attım? diye düşünmeyip sürekli kendini geliştirecek, yabancı dilini ilerletmek ve yeni yabancı diller öğrenmek durumunda olacak.
- Kamuoyundaki ?Devlet memuru vasıfsızdır. Özel sektörde o parayı ona kimse vermez? diye düşünenlere rahatlıkla ?Bu kadar iyi yabancı dil biliyorsan; gel, sen de al bu maaşı.? diye cevap verilebilecek.
- Bütün ülkedeki ?Çalışıp niteliklerimi geliştirirsem karşılığını alırım? algısı yeniden tesis edilecek.
- Devletin ve kamu istihdam rejiminin itibarı artacak.
Faydalara daha çok örnekler verilebilir. İnanıyorum ki bu kadar fayda hem karar alıcıları hem tüm siyasi partilerden temsilcileri hem de kamuoyunu kolaylıkla ikna edecektir. Bize düşen, sendikalarımız, derneklerimiz, platformlarımız aracılığıyla bu talebin sesini yükseltmektir. Hepimiz etkileşimde olduğumuz mesleki örgütlerimize bu talebi iletelim. Gerekirse memurlar.net, Twitter/X ve benzeri basın-yayın-sosyal medya yoluyla da kamuoyu oluşturalım.
Okuduğunuz için hepinize teşekkürler. Saygılarımla?
Gerek mühendisler gerek kariyer uzmanları olarak bizler devletin en kritik işlerini yürüten, ulusal-uluslararası platformlarda devleti temsil görevlerini ifa eden, milyonlarca hatta milyarlarca dolarlık projeleri yürüten en nitelikli insanları olarak yabancı dil bilmemiz gerekiyor. Bilmiyorsak öğrenmemiz gerekiyor. Biliyorsak daha da geliştirmemiz gerekiyor. Bizim dil bilgimiz diğer tüm meslek gruplarından çok daha kritik!
Bu doğrultuda, dil tazminatı gösterge rakamlarının mühendisler ve uzmanlar için en az 20 katına çıkmasını talep etmemiz bile hem kamuoyu hem karar vericiler hem diğer meslektaşlarımız ve hatta özel sektör çalışanları tarafından gayet makul görülecektir.
Bunun devlet açısından faydaları memur açısından faydalarının bile üzerindedir:
- Daha iyi yabancı dil bilen memurlar sayesinde kamunun en kritik uluslararası projeleri ve operasyonlarında başarım seviyesi artacak.
- Nitelikli memurların daha iyi maaşlar için özel sektöre geçişi azalacak.
- Bu sayede nitelik önem kazanacak ve dolayısıyla kamuda liyakatli olanın daha çok kazanacağı bir düzen kurulacak.
- Bu sayede devletin memuru, ?Devlete kapağı attım? diye düşünmeyip sürekli kendini geliştirecek, yabancı dilini ilerletmek ve yeni yabancı diller öğrenmek durumunda olacak.
- Kamuoyundaki ?Devlet memuru vasıfsızdır. Özel sektörde o parayı ona kimse vermez? diye düşünenlere rahatlıkla ?Bu kadar iyi yabancı dil biliyorsan; gel, sen de al bu maaşı.? diye cevap verilebilecek.
- Bütün ülkedeki ?Çalışıp niteliklerimi geliştirirsem karşılığını alırım? algısı yeniden tesis edilecek.
- Devletin ve kamu istihdam rejiminin itibarı artacak.
Faydalara daha çok örnekler verilebilir. İnanıyorum ki bu kadar fayda hem karar alıcıları hem tüm siyasi partilerden temsilcileri hem de kamuoyunu kolaylıkla ikna edecektir. Bize düşen, sendikalarımız, derneklerimiz, platformlarımız aracılığıyla bu talebin sesini yükseltmektir. Hepimiz etkileşimde olduğumuz mesleki örgütlerimize bu talebi iletelim. Gerekirse memurlar.net, Twitter/X ve benzeri basın-yayın-sosyal medya yoluyla da kamuoyu oluşturalım.
Okuduğunuz için hepinize teşekkürler. Saygılarımla?