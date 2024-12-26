Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Aralık 2024 14:33
Uzman Öğretmenlik ve Baş Öğretmenlik Başvurularını Onaylamayan iller.

Son saatler. Amaçları nedir ne yapmak istemektedirler ...

Gece yarısı eğitim başlamıyor mu yoksa ?


bahçesaray
Memur
26 Aralık 2024 14:39

onaylarlar , okul unutmasın yeter ki

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