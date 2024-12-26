Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Aralık 2024 15:08
Uzman Öğretmenlik Uzaktan Eğitim Semineri

Şuan ÖBA eğitimlerim kısmına eklenmiş gece 12 de açılmış olacak. Ortalama videolar 12-13 dk görünüyor. Tahmini 20-22 saat sürer.


Salih3425
Aday Memur
26 Aralık 2024 16:54

İl onayladı mi sizi

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