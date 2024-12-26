KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Aralık 2024 15:18
Tercih yardım

Önlisans elektrik programı mezunuyum kpss puanim 82.66 branş sıralamam 288.

2024/2 tercihlerinde yaşadığım şehirde hiç kadro açılmadı, dışarıda da TCDD hat bakım onarım geliyor , sizce bu puanlara farkli kurum gelme olasılığı varmıdır ?

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