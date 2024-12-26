Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Aralık 2024 15:54
MB faiz indirdi ama Vakıfbank ?
anlamadığım MB faiz düşünmesine rağmen az önce faiz oranlarına baktım kredi faizleri geçen hafta 3.99 du şuan 4.25 e yükselmiş nasıl oluyor bu

abozkurtb
Aday Memur
26 Aralık 2024 16:24

Vakıfbank'tan bir fayda görmedim. Kurum çalıştığı için mecburen çalışıyorum.

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