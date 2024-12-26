KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Aralık 2024 16:22
Aday memurken yeniden tercih ve atanma

Arkadaşlar bir arkadaşım, 2022 puanımla bir kuruma icra memuru olarak atandı 4 ay önce. 4ay sonra 2024 puanı ile merkezi atama yoluyla aynı kurumda aynı unvanda başka bir ile ilan açıldı. Tercih yapıp atandığım takdirde kurumun buna izin vermemesi durumu olabilir mi? Ya da hangi yolu izlemeliyim? Tabi kadro 657


cidemmania
Aday Memur
26 Aralık 2024 16:25

Onun yazısını kopyaladığım içın hem onun hem benim dilimden olmuş, kusura bakmayın,düzeltemedim,


Çilli8787
Aday Memur
26 Aralık 2024 16:49

Şu an sözleşmeli yani 4b li olarak mi çalışıyor? Evetse cevabınız merkezî atamada tercih verebiliyor.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kpss 2024-HukukçularJandarma Avukat AlımıİİBF analizim, kaçla kapatır?Bilinçli tercih hakkinda danismanlikSgk icra memurluğuTeiaş mı Türkiye Uzay Ajansı mı Devlet opera ve bale mi?Teiaş mi eüaş mı tcdd miMerkezi Atama Ankara Tercih Edecekler2024/2 merkezi atama; Eüaş / Teiaş / Tedaş , MTA , AFAD, Msb akaryakıt İkmal, Türk şeker (Düz memurlÖSYM Sınav Hizmetleri Uzmanı Alım İlanı - 24.12.2024

Sözlük

Gidişini anlatıyorum 1 trip atan kadın 3 iyi geceler sözlük ben yatıyorum 1 İlifos dağı 1 kar 4 erkeklerin saç uzatması 2 çayın ilkel bir içecek olduğunun düşünülmesi 5 Yetersizlik hissi 1 kar yağınca işe gidememek 2 yaktı geçti 2

Son Haberler

4 gündür aranıyorlardı: 8 metre derinlikte bulunduAltının kilogram fiyatı 3 milyon 15 bin liraya yükseldiEski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakim karşısındaİlk evlenme yaşı yükseldiÇiçekçinin ölümüne neden olan sanık: Öldürme kastım yoktu

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri