KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Aralık 2024 16:49
Demiryolları işletme-taşımacılık farkı

arkadaşlar her iki kurum kit evet ancak işletme genel müdürlüğü ile taşımacılık aş genel müdürlüğü arasındaki fark nedir ? Memur kadrosu için soruyorum


Adanam001
Aday Memur
26 Aralık 2024 16:49
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