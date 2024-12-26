Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Aralık 2024 17:22
2008 sonrası memur 5510 a tabi olacağı gerekçesiyle derece kademe gerilemesi yaşayan var mı?

Merhabalar 2 sene önce sözleşmeden kadroya geçtim. 2008 sonrası memuriyete geçenlerin 5510 sayılı kanuna tabi olacağına dair cıkan kanun nedeniyle memuriyete geçmeden önceki sayılan senelerim ile 5/3 olan derece kademem, 2 ay önce 7/3 üne düşürülmüş. bu durumu yaşayan var mı?

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