Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Aralık 2024 17:28
Örgün eğitim ve Vardiya

İyi günler bir üniversite hastanesinde 4/B li temizlikçi olarak başladım aynı zamanda üniversitede örgün eğitim alıyorum. Hastanede 3 lü vardiya sistemi olduğu halde sabahta açık olması ve akşam vardiyasında dolu olmasını gerekçe göstererek sabahta tutuyorlar.Bu sebeple akşamda çalışan eleman sabah ek iş yapabiliyor.Ya okul ya meslek vs diyorlar.Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim ? yardımcı olursanız çok sevinirim.

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