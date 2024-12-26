Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


26 Aralık 2024 18:12
İçerden kadroya dışardan başvuru
Değerli arkadaşlar içerden yükselme kadroma dışarıdan birinin başvurduğu öğrendim. Kurum arkamda durmak zorunda mı süreç ne olur başına gelen varmı?

ahmettdemr
Daire Başkanı
26 Aralık 2024 18:52

Kurum arkanızda durmak zorunda değil. Sonuç olarak kadrolar herkese açık. Sizin puanınız daha yüksekse zaten sorun yok. Ancak diğer aday puan olarak sizden öndeyse ve yönetim ile aranız iyiyse kadroyu iptal ettirebilirler. Diğer adayın puanı sizden yüksekse ama sizi atarlarsa mahkemelik bir durumda sıkıntı yaşarsınız. Üniversite bu topa girmek istemeyebilir.


Makamsızlar
Aday Memur
26 Aralık 2024 18:55
Hocam diğer adayın puanı yüksek ama kurum buna rağmen beni atarmı?
ahmettdemr, 34 dk. önce

Kurum arkanızda durmak zorunda değil. Sonuç olarak kadrolar herkese açık. Sizin puanınız daha yüksekse zaten sorun yok. Ancak diğer aday puan olarak sizden öndeyse ve yönetim ile aranız iyiyse kadroyu iptal ettirebilirler. Diğer adayın puanı sizden yüksekse ama sizi atarlarsa mahkemelik bir durumda sıkıntı yaşarsınız. Üniversite bu topa girmek istemeyebilir.

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