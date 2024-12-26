KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Aralık 2024 18:30
Ücretsiz izin hizmetten-kıdemden-deneyimden sayılır mı

2024 yılında aldığım 38 gün ücretsiz izin süresince sigortam yatmadı fakat iş yerinde çalışmaya devam ettim, daha sonra işten çıkartılınca bu süre de hesaplanarak bana kıdem tazminatım ödendi

İş yerinden aldığım çalışma belgesinde de işe giriş çıkış tarihlerim yazıyor bu sürede ücretsiz izin aldığım belirtilmemiş durumda

Bu süre kamu nezdinde deneyim şartlı uzman iş ilanlarında mesleki deneyimden veya kıdemden sayılır mı

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