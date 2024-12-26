Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Aralık 2024 19:31
Kurumlar Arası Geçiş

Selamunaleyküm, 15.12.2022 tarihinde İmam-Hatip olarak göreve başladım. DİKAB öğretmenliğine geçiş yapmak istiyorum. Kurumlar arası geçiş nasıl yapılmaktadır? Yeni sistem ile geçiş nasıl olacaktır? MEB AGS ve ÖABT DİKAB sınavlarına girdikten sonra MEB Akadaemiye dahil edilecek miyiz? Bilgilendirebilir misiniz?

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