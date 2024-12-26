KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


26 Aralık 2024 19:34
Ücretsiz izin kıdem-deneyim-hizmetten sayılır mı

2024 yılında parça parça olmak üzere toplamda 38 gün ücretsiz izin kullandım bu sürede sigortam yatmadığı için prim günümde eksik var fakat çalışma belgemde bu tarihler arasında ücretsiz izin aldığım belirtilmiyor

Deneyim şartlı uzman ilanları için sgk prim günü mü esas alınır

ücretsiz izin kıdemden deneyimden sayılır mı

Çalışma belgesiyle kıdem deneyim ispatlanır mı

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