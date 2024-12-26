Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
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26 Aralık 2024 20:29
amfibi deniz piyade hk.
amfibi deniz piyadeler. Ya da deniz piyade sınıfının eğitimleri nelerdir?

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