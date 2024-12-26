Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


26 Aralık 2024 20:45
EÜAŞ Mühendislik Tercihi

Arkadaşlar merhaba EÜAŞ'ta mühendislik hakkında genel bilgi verebilir misiniz özellikle Artvin bölgesi ile ilgili pek bilgiye ulaşamadım.Servis imkanı lojman imkanı vs var mı şimdiden teşekkür ederim.

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