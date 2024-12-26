Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


26 Aralık 2024 20:58
Farklı yapılan kadro ataması

Seçim zamanında sözleşmeliyken kadrolu devlet memuru oldum.

İşe girerken başvurduğum ve başladığım görevim.

Destek personeli(Resepsiyon Görevlisi) şeklinde idi.

Cumhurbaşkanlığının kararnamesine göre kadroya geçişte Resepsiyon görevlisi, (Gih) memur kadrosuna geçer şeklindeydi ama kurumum beni (yhs) hizmetli şeklinde atadı

Bu tarz bir farklı ataması yapılan arkadaşlar varmıdır nasıl bir yol izleyebilirim?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
26 Aralık 2024 21:13

Aşağıdaki Cumhurbaşkanı kararnamesinin ekindeki 2 sayılı listenin 3 yıldız (***) ile gösterilen dipnotuna bakarsanız aşçı, şoför, gassal, bahçıvan ve hastabakıcı ünvanlarının dışındaki tüm destek personellerinin ?Hizmetli? kadrosuna atanacağını görebilirsiniz.

Ünvanınız Destek personeli (resepsiyonist) değil de sadece Resepsiyonist olsaydı o zaman yine resepsiyonist değil memur kadrosuna atanmanız gerekecekti, çünkü memurlarda resepsiyonist kadrosu bulunmuyor anladığım kadarıyla.


Hacı Gulsen
26 Aralık 2024 21:17

Evet hocam oradaki açıklamayı biliyorum orada şöyle yazıyor karar işlemde belirleme yapılmamışsa hizmetli kadrosuna atanacağı belirtiliyor ve işe girerken diploma vs. Nitelik istiyor.

YUSUF YILDIRIM, 21 dk. önce

Aşağıdaki Cumhurbaşkanı kararnamesinin ekindeki 2 sayılı listenin 3 yıldız (***) ile gösterilen dipnotuna bakarsanız aşçı, şoför, gassal, bahçıvan ve hastabakıcı ünvanlarının dışındaki tüm destek personellerinin ?Hizmetli? kadrosuna atanacağını görebilirsiniz.

Ünvanınız Destek personeli (resepsiyonist) değil de sadece Resepsiyonist olsaydı o zaman yine resepsiyonist değil memur kadrosuna atanmanız gerekecekti, çünkü memurlarda resepsiyonist kadrosu bulunmuyor anladığım kadarıyla.

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