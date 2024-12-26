Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


26 Aralık 2024 21:07
Farklı yapılan kadro ataması

Farklı yapılan kadro ataması

Seçim zamanında sözleşmeliyken kadrolu devlet memuru oldum.

İşe girerken başvurduğum ve başladığım görevim.

Destek personeli(Resepsiyon Görevlisi) şeklinde idi.

Cumhurbaşkanlığının kararnamesine göre kadroya geçişte Resepsiyon görevlisi, (Gih) memur kadrosuna geçer şeklindeydi ama kurumum beni (yhs) hizmetli şeklinde atadı

Bu tarz bir farklı ataması yapılan arkadaşlar varmıdır nasıl bir yol izleyebilirim?

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