Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Aralık 2024 21:26
Almanya da Mühendis ve Doktor maaşları

Bu konuyu1 yıl kadar önce bir konuda Almanya resmi web sitelerinden birinin yayınlanan linkinden araştırmıştım. Aşağıdaki maaş bilgileri oradan öğrendiğim kadarıyla yazıyorum.

Almanya da kamuda mühendis maaşları değişkenlik gösteriyor. 4.000 euro ile 10.000 euro arası.

12 yıllık bir doktorun maaşı 6.000 euro.

Şu konu sizleri yanıltmasın. Almanya da alınan maaştan vergi kesilir. Yukarıdaki maaşlar vergi kesildikten sonra elde kalan maaşlar.


KamudaMemur
Genel Müdür
26 Aralık 2024 21:27

Adamlar teknolojide mühendislere verdikleri önem nedeniyle ileride olduğunu verdikleri maaşla gösteriyor.

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