Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


26 Aralık 2024 21:35
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname - memuriyete dönüş

Merhaba, 3 yıl önce memuriyetten istifa ettim. Yeni geçen yasaya göre sadece yöneticilikten istifa eden memurların mı dönüş hakkı bulunuyor, memurlar da buna dahil merak ediyorum. Bilgisi olan varsa aydınlatabilir mi? Teşekkürler


Eren.6161
Aday Memur
26 Aralık 2024 21:41

657 sayılı DMK ya tabi memursan istifa sonrası geri dönebilirsin. Yönetici diye bir ayrım yok . 657 madde 92


Hsahipak
26 Aralık 2024 21:42

Yeni bir KHK geçti: https://www.aa.com.tr/tr/gundem/devlet-memurlarina-iliskin-duzenlemeleri-de-icer


Hsahipak
26 Aralık 2024 21:44

Yeni geçen yasaya göre yöneticiler kurum onayı gerek duyulmadan memuriyete geri dönebilecek:

https://forum.memurlar.net/konu/cevap/afa2150f-b9c3-ef11-b176-a0369f7d1d8e/

Fakat bu yeni geçen yasanın tüm memurları kapsayıp kapsamadığına emin değilim, çünkü henüz resmi sitede paylaşılmadı fakat onaylandı. Bazı siteler tüm memurlar derken, diğerleri yöneticiler diyor.


Hsahipak
26 Aralık 2024 21:47

Pardon yanlış link eklemişim:

https://www.aa.com.tr/tr/gundem/devlet-memurlarina-iliskin-duzenlemeleri-de-iceren-kanun-teklifi-tbmm-plan-ve-butce-komisyonunda-kabul-edildi-/3413596


nemesiz34
26 Aralık 2024 21:47

Emniyet personeli geçecek miş?


nemesiz34
26 Aralık 2024 21:52

net bilgi alan var mı arkadaşlar

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