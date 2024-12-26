Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


26 Aralık 2024 22:20
KİT ve havuz hakkı

2022 yılında özelleştirme kapsamına alınmış bir kit kurumuna 2024/1 merkezi alım ile girdiysek.

Ve 2025te özelleşirse ,

Havuz hakkı var mı yok mu ?


figo0
Aday Memur
26 Aralık 2024 22:36

memurlar .net net bir şekilde ifade etmiş. Buyrun

https://www.memurlar.net/haber/970523/kit-lere-atanirsam-ozellestirme-sonrasi-issiz-kalir-miyim.html

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