Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Aralık 2024 22:21
İçişleri Bakanı Tgrt haber programına konuk oluyor

arkadaşlar sorularınız moderatör fatih atık in Twitter hesabına yazabilirsiniz

27.12.20224 günü saat 10.00'da 


Alpayderler
Aday Memur
26 Aralık 2024 22:46
bu teşkilat bir adım öteye gitmez. Zaten tek düzenli olan şey her ay düzenli yatan maaşımız. Tesellimiz işte.

kayseri50
Aday Memur
26 Aralık 2024 22:46
aynen katılıyorum

tsubasa17
Memur
26 Aralık 2024 23:09
Ne olacağını umuyorsunuz ki

erhannn34
Şube Müdürü
26 Aralık 2024 23:38
tweet atın

Brse
Memur
27 Aralık 2024 05:45

2. Şark iptali konusu dile getirilmeli


sancak bayrak
Daire Başkanı
27 Aralık 2024 08:19

En önemli konu 8/ 24. Ve gece tazminatı.ikinci şark değil isterse üç olsun şark konusu problem değil.


esinguler0684
Aday Memur
27 Aralık 2024 09:30

2. Şark rezilliğini yazın işte sosyal medyadan


yns3333
Aday Memur
27 Aralık 2024 09:45
ikinci şark

kayseri50
Aday Memur
27 Aralık 2024 09:53
yazalım arkadaşlar en azından bakan beyin dusuncesini öğrenmis oluruz

Mustafa254124
27 Aralık 2024 10:39

Suriye konusunda konuşuyor. maşallah teşkilatın bir tane bile sorunundan bahsedecegini düşünen varsa şaşarım.


esinguler0684
Aday Memur
27 Aralık 2024 11:28

Suriyelilere gösterilen anlayış, sevgi ve saygı Türk Polisine gösterilmediği tespit edilmiş oldu.

Toplam 11 mesaj

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