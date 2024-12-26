Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Aralık 2024 22:21
icisleri bakano yarın saat 10.00da tgrt nin haber programına konuk oluyor
arkadaşlar sorularınız moderatör fatih atık in Twitter hesabına yazabilirsiniz

Alpayderler
Aday Memur
26 Aralık 2024 22:46
bu teşkilat bir adım öteye gitmez. Zaten tek düzenli olan şey her ay düzenli yatan maaşımız. Tesellimiz işte.

kayseri50
Aday Memur
26 Aralık 2024 22:46
aynen katılıyorum

tsubasa17
Memur
26 Aralık 2024 23:09
Ne olacağını umuyorsunuz ki
Toplam 3 mesaj

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