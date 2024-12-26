Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Aralık 2024 22:25
Başöğretmenlik uzaktan eğitim semineri süreleri
1 4s40d 2 2s40d 3 2s50d 4 3s30d 5 4S40dk

Çok Yazılan Konular

Uzman Öğretmen BaşvuruMemurlukta geçen sürelerin Uzman Öğretmenlik'te dikkate alınmaması??Uzman ve başöğretmenlik te askerlik süresinin sayilmamasi mahkeme90 Saat Seminer sorunu30 Nisan ne alaka?19 yıllık öğretmen seneye başöğretmen olacak mı2025 Ocak maaşıBaşöğretmenlik tazminatı 15 ocak maaşına yetişir mi?Uzman Öğretmenlik ve Baş Öğretmenlik Başvurularını Onaylamayan iller.Uzman Öğretmenlik Uzaktan Eğitim Semineri

Sözlük

konu açmaya üşenmek 1 yaktı geçti 1 maaş günü 1 Adonis 6 şu an çalan şarkı 2 Gidişini anlatıyorum 1 güne bir atasözü bırak 1 iyi geceler sözlük ben yatıyorum 1 her entrysine 1 beğenme alan yazar 1 Bugün olanlar 12

Son Haberler

Kızını üniversiteden almaya giden baba araçta beklerken hayatını kaybettiBaşıboş köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandıÜzerine buz kütlesi düşen genç hayatını kaybettiYargıtay'dan arabuluculuk tutanağı kararı'İstanbul'daki araç sayısı 52 ilin toplamından fazla'

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri