Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


26 Aralık 2024 22:36
Belediyeden İl özel idaresine geçiş

Merhaba arkadaşlar ilçe belediyede memur olarak görev yapmaktayım. Valilik İl özel idareye nakil olmaya çalışıyorum. İl özel idareler hakkında bilgisi olan veya aktif olarak çalışan varsa bilgi alabilir miyim. Çalışma şartları , nakil süreci , ilçede mi merkezde mi görevlendirme yapar ?

Çok Yazılan Konular

Bu haftadaki toplantıda memurlar düzenlenmesindeki kanunlar sonucunda üniversite personeline naklen Merkezi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği SınavıYÖK - İdari Personel Nakil ve Becaiş Uygulaması Nasıl Olacak?Cuma günü memurlarla ilgili değişiklikler torba yasa belli oluyor gelir mi naklen atama?Belediyelerden memur kadrosu karşılıklı geçiş işlemiBelediye maaşHangisini Seçmek Mantıklı?Kurumlar arası nakilBu haftaki memur kanunları düzenlenmesindeki toplantıda üniversite idari personele tayin hakkı gelirAydın Üniversiteden Bursa belediyeye talep

Sözlük

hızlı araç kullanma isteği 4 maaş günü 1 benim hala umudum var 1 gassal 6 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 51 sözlükten sorumlu editör 21 teşekkürler sözlük 1 şaka maka sözlüğün forumlaşıyor olması 3 borcam 4 yutan eleman 1

Son Haberler

Kızını üniversiteden almaya giden baba araçta beklerken hayatını kaybettiBaşıboş köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandıÜzerine buz kütlesi düşen genç hayatını kaybettiYargıtay'dan arabuluculuk tutanağı kararı'İstanbul'daki araç sayısı 52 ilin toplamından fazla'

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri