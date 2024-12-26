Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


26 Aralık 2024 23:00
2024/2 AFAD Mühendislik Kadrou Hakkında

Bilgisayar mezunuyum. Ankara Merkez teşkilatına kadro açılmış. Bu kurumda çalışma şartları nasıldır bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi lüftfen?

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