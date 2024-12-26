Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


26 Aralık 2024 23:12
initial mevzusu
arkadaşlar hocalarım bisey danisacagim. tr dizindeki dergiye gönderilmek üzere bir makale için etik kurul izni alındı. mesela konu davranışın motivasyona etkisinde stresin düzenleyici rolü. bunu salladım şuan. ancak makale yazım aşamasında başlıkta değişiklik yapmak mantikli geldi.stresin davranışa etkisinde motivasyonun düzenleyici rolü olarak değiştirip bu şekilde çalışmayı tamamladım. etik ihlal yapmış olurmuyum tekrar etik kurul izni almam gerekir mi

orman05
Şube Müdürü
26 Aralık 2024 23:13
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