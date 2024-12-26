KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


26 Aralık 2024 23:14
DGS Taktikleriniz

Merhaba, bu yaz Makine önlisans mezunu oldum. Hedefim Makine Mühendisliğini kazanmak. Dürüst olmak gerekirse bu sene Matematikten 8 net yaptım üzücü olsa da.Bu sene dershane ile birlikte Matematik-Türkçe çalışmaya başladım.Elimde karekok 0,alistirmalarla matematik 2,antrenmanlarla matematik 2,kafa dengi,bilgi sarmal ve Yargı soru bankası mevcut. Dershanede o hafta işlediğimiz konuyu hafta boyunca kitaplardan bitiriyorum. Hedefim 30-35 net bandına çıkmak. Bu sayılar benim için uçuk gibi geliyor ama umarım başarabilirim. Bana önerebileceğiniz DGS taktiklerinizi dinlemek isterim :)

Olumlu düşünmeye çalışıyorum umarım başarırım.

Çok Yazılan Konular

Lisans aöf mezun2025 En İyi Online YDS Kursu

Sözlük

konu açmaya üşenmek 1 yaktı geçti 1 maaş günü 1 Adonis 6 şu an çalan şarkı 2 Gidişini anlatıyorum 1 güne bir atasözü bırak 1 iyi geceler sözlük ben yatıyorum 1 her entrysine 1 beğenme alan yazar 1 Bugün olanlar 12

Son Haberler

Kızını üniversiteden almaya giden baba araçta beklerken hayatını kaybettiBaşıboş köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandıÜzerine buz kütlesi düşen genç hayatını kaybettiYargıtay'dan arabuluculuk tutanağı kararı'İstanbul'daki araç sayısı 52 ilin toplamından fazla'

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri