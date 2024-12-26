Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


26 Aralık 2024 23:36
Üniversite ilanlarının resmi gazetede yayınlama prosedürleri

Sayın hocalarım üniversite Yüksek ihtimalle 31 Aralık'ta bir çok üniversite gibi ilana çıkacak fakat dün rektörle görüştüğümde bir kaç güne belli olacak size bir iki gün içerisinde dönüş yapacağım dedi. Fakat resmi gazete ücret tarifesinin 7. Maddesinin 2. Fıkrasına gore"Resmî Gazete Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; süreli ilanlar, yayımlanması talep edilen tarihten en az beş gün önce Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir. Aksi takdirde ilgili ilanın yayımlanması ileri bir tarihe ertelenebilir." Diyor yani ilan metni 5 gün öncesinden hazır olmuyor mu ? Bahsedilen süreli ilandan kastı üniversite ilanları değil mi ?

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