Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Aralık 2024 23:50
Katip, UYAP'a evden giriş yapabilir mi?

Merhaba, bazı yerlerde katiplerin de UYAP?a evden girebileceğini okumuştum.

Bu, her isteyen tarafından yapılabiliyor mu? Yapan varsa; bilgisayara program mı kuruluyor?

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