Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Aralık 2024 23:50
Özel büro da görevlendirme iken norm fazlası

Özel büroda görevli iken norm fazlası atamalarında okula atandım. Görevlendirmem Mart ayında bitiyor. Okula başlangıç 17 Ocak ayrılış başlangıç yani. Ben okula başladığımda görevlendirmem biter mi yoksa görevlendirmenin iptali için yazı mı yazmalıyım. Şimdiden teşekkür ederim

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