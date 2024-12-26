Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


26 Aralık 2024 23:56
KMH, KREDİ KARTI ve KREDİ FAİZLERİ NE OLACAK?
250 baz puan indi. Şimdi ne olacak?

Bozkurtbakışlı
Şef
27 Aralık 2024 00:14
KMH'LAR %2 nin altına insin artık.

edebiyatci22
Başbakan Müsteşarı
27 Aralık 2024 00:21

Ben de merak ediyorum ev araba vs kredileri yapilandirilabilir mi


Bozkurtbakışlı
Şef
27 Aralık 2024 00:22
Evet. Faizler yükselince banklar sabahın üçü, gecenin beşinde mesaj gönderiyorlardı! Şimdide bekliyoruz.
Toplam 3 mesaj

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