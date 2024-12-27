Doğum Raporu Eş Yardımı Hk.

Hayırlı geceler şeflerim, devrelerim. Eşim özel sektörde sigortalı olarak çalışmaktayken doğum sebebiyle doğum öncesi 2 ay doğum sonrası 2 ay olmak üzere analık raporu aldı. Bu süre zarfında maaş almadı. Raporun bitmesine 1 ay kaldı. Ben bu süreler için geriye dönük ve kalan süre için eşim çalışmadığından dolayı Eş yardımı alabilir miyim ?

Hayırlı geceler şeflerim, devrelerim. Eşim özel sektörde sigortalı olarak çalışmaktayken doğum sebebiyle doğum öncesi 2 ay doğum sonrası 2 ay olmak üzere analık raporu aldı. Bu süre zarfında maaş almadı. Raporun bitmesine 1 ay kaldı. Ben bu süreler için geriye dönük ve kalan süre için eşim çalışmadığından dolayı Eş yardımı alabilir miyim ?