Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Aralık 2024 01:26
Doğum Raporu Eş Yardımı Hk.
Hayırlı geceler şeflerim, devrelerim. Eşim özel sektörde sigortalı olarak çalışmaktayken doğum sebebiyle doğum öncesi 2 ay doğum sonrası 2 ay olmak üzere analık raporu aldı. Bu süre zarfında maaş almadı. Raporun bitmesine 1 ay kaldı. Ben bu süreler için geriye dönük ve kalan süre için eşim çalışmadığından dolayı Eş yardımı alabilir miyim ?

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