Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Aralık 2024 03:52
Adli tıp kurumuna sevk ve yapılacak harcamalar

Merhaba arkadaşlar adli tıpa sevk işi var.bu yolluk ve iaşe otel parası adliyece karşılanacak diye biliyorum.Yol uzun yolda 2 arkadaş ve ve sevk edilecek kişi ile gidilince yapılacak masraflara yemek özellikle belli bir liliti var mı?Hormal şeprin birinde merkezde sabah çorba öğleye doğru yemek tabiki akşamda yemek yenilecektir .Yani sorun çıklaz değil mi 3 kişiyiz sonuçta birde taksicinininide eklesek problem olmaz değil mi?Bu ücreti peşin istesek mabul ederler mi bilemiyorum genelgede peşin ödenmelidir yazıyor.yoksa sevk işlemi yapılamaz yazıyor.


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
27 Aralık 2024 08:50
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Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
27 Aralık 2024 08:52
Taksicinin yemek parasına karışmayın sakın. cebinizden gider yoksa. yediğiniz içtiğiniz her şeyin fişini alın. dönüşte adli büronuz adliyeye yazar iban numaranızı. adliyeler bazen ödeme yapmıyor, bu zaten emniyetin işi, ödemeyi emniyet yapsın diyebilirler
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