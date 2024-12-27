Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Aralık 2024 03:52
Savcılık adli tıpa sevk istanbul

Merhaba arkadaşlar adli tıpa sevk işi var.bu yolluk ve iaşe otel parası adliyece karşılanacak diye biliyorum.Yol uzun yolda 2 arkadaş ve ve sevk edilecek kişi ile gidilince yapılacak masraflara yemek özellikle belli bir liliti var mı?Hormal şeprin birinde merkezde sabah çorba öğleye doğru yemek tabiki akşamda yemek yenilecektir .Yani sorun çıklaz değil mi 3 kişiyiz sonuçta birde taksicinininide eklesek problem olmaz değil mi?Bu ücreti peşin istesek mabul ederler mi bilemiyorum genelgede peşin ödenmelidir yazıyor.yoksa sevk işlemi yapılamaz yazıyor.

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