Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


27 Aralık 2024 09:00
Başöğretmenlik Uzaktan Eğitim Semineri Bittikten Sonra Ne Yapacağız ?
Okul idaresine ya da il/ilçe mem'e herhangi bir beyan ya da başvuru yapmamız gerekiyor mu? özellikle maaş açısından.

vengberz
Şube Müdürü
27 Aralık 2024 09:16

Hepsini bitirmeyin, biraz da bize bırakın. Ankara'da il onayı yapılmadı daha.

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