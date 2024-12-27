Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Aralık 2024 09:08
SMA hastası yunus emre turan a yardım talebidir.

Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görev yapmakta olan İnfaz ve Koruma Memuru (202394) Ekrem TURAN'ın, SMA hastası olan oğlu Yunus Emre TURAN'ın tedavisine maddi destek sağlamak amacıyla Erzurum Valiliğinin 04.10.2024 tarih ve 94239 sayılı Olur'u ile Türkiye genelinde 1 (bir) yıl süreyle yardım kampanyası başlatılmıştır.

Hesap Adı: Pınar TURAN

Banka Şubesi : Türkiye Vakıflar Bankası Atatürk Üniversitesi Erzurum Şubesi (TL)

IBAN Numarası : TR23 0001 5001 5800 7321 6078 34

Banka Şubesi : Türkiye Vakıflar Bankası Atatürk Üniversitesi Erzurum Şubesi (USD)

IBAN Numarası : TR26 0001 5001 5804 8023 0939 30

Banka Şubesi : Türkiye Vakıflar Bankası Atatürk Üniversitesi Erzurum Şubesi (EUR)

IBAN Numarası : TR56 0001 5001 5804 8023 0939 728:58

https://portal.uyap.gov.tr/yardimkampanyas%C4%B1-detay/14080


zorsevda
Genel Müdür
27 Aralık 2024 09:12

yemekhanlere kutu konulabilir. vardiyalar arasında para toplayıp devredip daha sonra toplu havale yapılabilir. bakanlık onaylı.. uyap adresi var yazıda. kisi başı 200 tl toplasak yetecek.

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